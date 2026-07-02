Otra selección que hay que apoyar

Pasada la fiebre para algunos de la Selección de fútbol de Panamá en su periplo en el Mundial de Norteamérica 2026, tras una prematura eliminación en fase de grupos, esta noche se nos presenta otro conjunto canalero en su intento de conquistar su billete mundialista. El quinteto de Panamá sale a la duela en el primera de sus “dos finales” que disputará en menos de 5 días, en la Arena Roberto Durán, en partidos de Clasificatoria al Mundial de baloncesto Catar 2027. Ojalá que el apoyo que se le dio a la Sele de fútbol sea reciproco con la de básquet.