Panamá en reto panamericano de sóftbol

El equipo de Panamá quedó ubicado junto a sus similares de Puerto Rico, Aruba, Argentina y Cuba, en el grupo A del XIII Campeonato Panamericano de Sóftbol Masculino, de la WBSC Américas Softball, en Montería, Colombia, del 21 al 28 de febrero de 2026. En el torneo participarán 13 selecciones divididas en tres llaves: una de cinco grupos y dos conformadas por cuatro equipos, respectivamente. La llave B está compuesta por Colombia, Canadá, y Perú. Y el C tendrá a República Dominicana, Guatemala, Estados Unidos y México.