Ajuste de cuenta

Por un ‘revolución’ en el fútbol

Por un ‘revolución’ en el fútbol
Roberto Robinson
21 de enero de 2026

Este 2026 será un punto de inflexión para el fútbol en Panamá. Bueno, es lo que espero y de seguro esperan miles de fanáticos (y no tan fans) de este deporte en nuestro suelo.

La participación del Mundial 2026, a mediados de junio, y todo lo que implica eso, antes y durante y después del evento, debe traer un cambio real a nuestro balompié.

Y curiosamente ese tipo de anhelo se vivió en 2018, cuando la Selección mayor debutó en la cita en Rusia. Se hablaba de ‘evolución’ y hubo algo, que es lo que tenemos ahora, pero se esperaba más y mejor.

Tags:
Deportes
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR