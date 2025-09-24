Primer asalto para panameños

Los clubes panameños Plaza Amador y Sporting San Miguelito intentarán esta noche (simultáneamente, desde las 9:00 p.m., hora en Panamá) conseguir una buena renta en sus respectivas visitas en sus duelos de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 de Concacaf. Los placinos, vigentes campeones de la Liga Panameña de Fútbol, chocan con el Real España, de Honduras, en el estadio Francisco Morazán; mientras que Sporting se medirá al Xelajú de Guatemala, en el Estadio Cementos Progreso, de la Ciudad de Guatemala.