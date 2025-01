Que la pasión no se desborde

El deporte es pasión. Eso lo sabemos. Pero esa pasión debe controlarse. Y no usarla de excusas para actuar de cualquier manera, en especial, de forma negativas. Es válido reclamar, pero los gritos, improperios e intenciones de agresiones o propias agresiones, no tienen cabida en ningún escenario del deporte. No usemos la exposición que se tiene al estar involucrado en ligas organizadas para hacer ‘shows’. Hay que usar la ‘inteligencia emociona’, mantener la ecuanimidad y defender la posición de la mejor manera posible y en los ‘sitios’ donde se debe.