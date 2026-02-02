Sigamos con ese objetivo deportivo

Sin querer exagerar, tengo la percepción que la mayoría de los panameños desconoce la enorme cantidad de eventos deportivos que se celebrar por año en nuestro país. Desde esa liga barrial hasta citas internacionales de gran calibre. El país ya tiene lo necesario para ser un ‘hub deportivo’ importante. Y ese es el plan. Buenas inversiones del sector privado, junto a los proyectos del Estado, no solo dan ese empuje para la realización de eventos, sino que son la base para la formación integral de todo el ecosistema deportivo local.