Monseñor Ulloa pide a los panameños que celebren el Carnaval con responsabilidad y respeto

Este domingo 1 de febrero monseñor José Domingo Ulloa hizo un llamado a los panameños que celebren el Carnaval con responsabilidad y respeto.

“Nos acercamos al tiempo de Carnaval, que por tradición es un espacio de alegría, encuentro y creatividad. Nuestro pueblo panameño es profundamente creativo y esa creatividad tiene la capacidad de elevar el tono de nuestras letras, de transmitir valores, con una picardía sana, una crítica constructiva y un humor inteligente sin caer en la vulgaridad, chabacanería y la ofensa”, expresó monseñor José Domingo Ulloa.

Ulla agregó que, “sin embargo, cuando la diversión pierde su sentido y traspasa los límites de la ética y del respeto a la dignidad de la persona, deja de ser verdaderamente un espacio de alegría y diversión”.

Destacó que “con suma preocupación, en los últimos tiempos hemos visto cómo algunas tonadas y expresiones carnavalescas han descendido a niveles que no edifican, que ofenden y que hieren a las personas. Jamás, bajo el pretexto de la diversión, podemos permitirnos humillar, ridiculizar o deshumanizar al otro”.

Por último, Ulloa invitó “especialmente a compositores, intérpretes, animadores, organizadores y autoridades a asumir con responsabilidad el poder de la palabra y de la música, para que el carnaval sea un espacio de alegría compartida, respeto mutuo y celebración de la vida”.