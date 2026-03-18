$!Dieciocho ferias y congresos están programadas hasta abril

Dieciocho congresos, exposiciones y ferias nacionales e internacionales se realizarán en los días que quedan de marzo y el próximo mes de abril.

Estos eventos representan un impacto positivo para la economía, ya que atraen visitantes e inyectan liquidez, lo que dinamiza sectores como hoteles, restaurantes, transporte, logística y servicios; además generan empleos temporales, aseguraron empresarios y economistas.

Del total de eventos programados, cinco son organizados por el sector privado e incluyen encuentros empresariales y la promoción de proyectos inmobiliarios; mientras que trece están a cargo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), que agrupa ferias culturales y agropecuarias.

Rubén Castillo, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), comentó que “las ferias y congresos empresariales son un mecanismo para promover inversiones e incentivar la actividad económica. Constituyen directa e indirectamente una herramienta para promover empleo en Panamá”.

El expresidente de la Cámara de Comercio de Colón, Michael Chen, indicó que estos espacios “son clave porque posicionan a Panamá como vitrina de negocios regional, atraen inversión y fortalecen la imagen del país como hub de comercio y servicios”. Además, “dinamizan sectores como turismo, logística y servicios profesionales, aprovechando infraestructuras ya existentes”.

Mientras, el economista Luis Morán explicó que estos eventos “son uno de los motores más eficientes de la economía panameña”. Añadió que “funcionan como plataformas reales de negocios: conectan empresas, atraen inversión y posicionan a Panamá como hub regional”.

Por su parte, el especialista Patricio Mosquera, destacó que “estas actividades son estratégicas para Panamá porque convierten la conectividad del país en actividades económicas concretas”. También “generan negocios, atraen inversión y activan una cadena de valor que va desde hoteles y restaurantes hasta transporte, logística y comercio”.