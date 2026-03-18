$!Portobelo, riqueza histórica turística

El principal punto de orientación para los turistas en Portobelo es el Centro de Visitantes, ubicado en el casco urbano. Este espacio funciona como núcleo informativo, donde las personas pueden conocer la historia colonial del área, su patrimonio afrodescendiente y los principales atractivos del distrito. La entrada es gratuita.

Pronto se inaugurará un componente importante, el Centro de Visitantes e Interpretación del Castillo de San Lorenzo, desarrollado como parte del corredor ecológico Portobelo–San Lorenzo. Este espacio está orientado a la educación ambiental y al turismo sostenible, se halla dentro del área del parque nacional.

Además de estos centros, está el Museo de la Real Aduana, cerca del malecón. Este sitio histórico ofrece exposiciones sobre el comercio colonial y la herencia afrocolonial, siendo clave para comprender la identidad cultural.