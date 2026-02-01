Los nominados a las principales categorías de los Grammys

A continuación una lista con los nominados en las principales categorías de la 68ª edición de los Premios Grammy, que se celebrará este domingo en Los Ángeles.

El rapero Kendrick Lamar encabeza el listado con nueve nominaciones, seguido por Lady Gaga, con siete. En tercer lugar figuran el puertorriqueño Bad Bunny, Sabrina Carpenter y el compositor de R&B Leon Thomas, cada uno con seis nominaciones.

Álbum del año

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” - Bad Bunny

“Swag” - Justin Bieber

“Man’s Best Friend” - Sabrina Carpenter

“Let God Sort Em Out” - Clipse (Pusha T & Malice)

“Mayhem” - Lady Gaga

“GNX” - Kendrick Lamar

“Mutt” - Leon Thomas

“Chromakopia” - Tyler, The Creator

Grabación del año, que reconoce la interpretación general de una canción

“DtMF” - Bad Bunny

“Manchild” - Sabrina Carpenter

“Anxiety” - Doechii

“Wildflower” - Billie Eilish

“Abracadabra” - Lady Gaga

“Luther” - Kendrick Lamar with SZA

“The Subway” - Chappell Roan

“APT.” - Rose y Bruno Mars

Canción del año, reconocimiento a una composición

“Abracadabra” - Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)

“Anxiety” - Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)

“APT.” - Amy Allen, Christopher Brody Brown, Roget Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, compositores (Rose y Bruno Mars)

“DtMF” - Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo Rene Sencion Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)

“Golden (“KPop Demon Hunters”) - EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)

“Luther” - Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solana Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar with SZA)

“Manchild” - Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)

“Wildflower” – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)

Mejor artista revelación

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor interpretación pop solista

“Daisies” - Justin Bieber

“Manchild” - Sabrina Carpenter

“Disease” - Lady Gaga

“The Subway” - Chappell Roan

“Messy” - Lola Young

Mejor interpretación pop dúo/grupo

“Defying Gravity” - Cynthia Erivo & Ariana Grande

“Golden (“KPop Demon Hunters”) - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

“Gabriela” - KATSEYE

“APT.” - Rose y Bruno Mars

“30 For 30” - SZA with Kendrick Lamar

Mejor álbum vocal pop

“Swag” - Justin Bieber

“Man’s Best Friend” - Sabrina Carpenter

“Something Beautiful” - Miley Cyrus

“Mayhem” - Lady Gaga

“I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2)” - Teddy Swims

Mejor álbum de rap

“Let God Sort Em Out” - Clipse (Pusha T & Malice)

“Glorious” - GloRilla

“God Does Like Ugly” - JID

“GNX” - Kendrick Lamar

“Chromakopia” - Tyler, The Creator

Mejor interpretación rap

“Outside” - Cardi B

“Chains & Whips” - Clipse (Pusha T & Malice), con la participación de Kendrick Lamar & Pharrell Williams

“Anxiety” - Doechii

“tv off” - Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay

“Darling, I” - Tyler, The Creator Featuring Teezo Touchdown

Mejor video musical

“Manchild” - Sabrina Carpenter

“So Be It” - Clipse

“Anxiety” - Doechii

“Love” - OK Go

“Young Lion” - Sade

Mejor álbum de música del mundo

“Sounds Of Kumbha” - Siddhant Bhatia

“No Sign of Weakness” - Burna Boy

“Eclairer le monde - Light the World” - Youssou N’Dour

“Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)” - Shakti

“Chapter III: We Return to Light” - Anoushka Shankar con la participación de Alam Khan & Sarathy Korwar

“Caetano e Bethania Ao Vivo” - Caetano Veloso y Maria Bethania

Artistas con más nominaciones

Kendrick Lamar - 9

Lady Gaga - 7

Bad Bunny - 6

Leon Thomas - 6

Sabrina Carpenter - 6

