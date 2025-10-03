Un debut con derrotas para canaleros

Los equipos de los futbolistas panameños Eduardo Guerrero y César Blackman, Dynamo Kiev y el ŠK Slovan Bratislava, respectivamente, fueron derrotados en la primera jornada de la fase de liguilla de la UEFA Conference League 2025-2026. El conjunto ucraniano cayó 2-0 ante el Crystal Palace, de Inglaterra; mientras que la escuadra de Eslovaquia perdió 2-1, ante el Racing de Estrasburgo francés. La 2da fecha del tercer torneo de importancia continental en el fútbol de clubes europeos se jugará el 23 de octubre. El Dynamo visitará al Samsunspor y el Bratislava al AZ Alkmaar.