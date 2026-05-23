Panamá se suma al circuito mundial de Spartan Race, la organización de carreras de obstáculos más grande del mundo, con presencia en más de 40 países y 200 eventos anuales.



Y es el Autódromo de Panamá, en el sector de Sajalices, distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, el escenario escogido para albergar la primera edición de Spartan Race Panamá, el próximo domingo 24 de mayo.

La competencia, reúne a más de 800 participantes de Costa Rica, México, Chile, Estados Unidos y Panamá, contribuyendo al posicionamiento de Panamá como referente de turismo deportivo internacional, mediante una nueva plataforma que fusiona adrenalina, entretenimiento y proyección país.

Un hito para el deporte regional

La llegada de Spartan Race representa un punto de inflexión para el deporte de resistencia en Centroamérica. Panamá entra al mapa mundial del deporte de élite, respaldado por una infraestructura de primer nivel, conectividad aérea única y una geografía privilegiada.

El reto: 29 obstáculos, dos distancias, todos los niveles

La edición panameña supera el estándar mundial:

29 obstáculos —frente a los 25 habituales en 10 km.

Las categorías disponibles son:

• Elite – Para competidores de alto rendimiento, sin margen de error.

• Age Group – Con penalidad por obstáculo no completado.

• Open – La más accesible: se puede saltar obstáculos. Apta desde los 5 años.

Las salidas iniciarán a las 8:00 a.m. con la categoría Elite, y el recorrido continuará en las horas siguientes con la participación de las demás categorías.

* Boletos de entrada se comercializan a través de panatickets y en www.autodromopanama.com