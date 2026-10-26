Un paso para una mayor justicia en el campo

El fútbol panameño se encamina a entrar a una nueva etapa con la implementación del Football Video Support (FVS) en la próxima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), o sea, este fin de semana.

Ya las capacitaciones a actores del ecosistema futbolístico nacional se han dado, aunque esto es un proceso de estudio continúo, y ya se anuncian listos para dar luz verde a esta tecnología. “Justicia, transparencia y una mejor preparación de los árbitros en todos los sentidos”, así lo indicó Leonel Leal, instructor FIFA, sobre esta novedad.