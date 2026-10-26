Panamá vuelve a moverse: el rock y el folclore se levantan

Tras las cancelaciones y aplazamientos por el terremoto, Panamá retoma actividades musicales, folclóricas y deportivas, algunas con fines solidarios en apoyo a los damnificados.

La agenda de eventos comienza a reactivarse con el concierto de Los 33, que celebrarán 39 años de trayectoria el jueves 29 de octubre en Rock and Folk Panamá.

En noviembre, el folclore tomará protagonismo con la “Gala Típica: Esplendor de lo Nuestro”, organizada por Calle Arriba de Las Tablas, el viernes 13 en el Hotel El Panamá. Mientras que el sábado 14 se celebrará la Gran Gala Típica 2026 de la Asociación La Tuna con Clase de Calle Abajo de Las Tablas. El evento destinará un aporte a los damnificados y reafirma el compromiso de la organización con las familias de Los Santos.

Por su parte, “La Zumbatón 2.0: Bella Vista se Mueve por la Vida” se realizará el 21 de noviembre. Las inscripciones previas siguen vigentes y el kit solidario cuesta $10; el 100 % de lo recaudado será destinado a FundAyuda. La programación continuará el 19 de diciembre con el desfile navideño anunciado por el Comité Belén de Atalaya, en Veraguas. De cara al 2027, también comienzan la organización de los preparativos del Festival Nacional del Toro Guapo de Antón.