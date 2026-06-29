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Un plantel para visualizar en el futuro

Un plantel para visualizar en el futuro
Roberto Robinson
29 de junio de 2026

Lo hecho por la Selección de Panamá es para destacar. Desde que se consiguió la clasificación al Mundial de fútbol 2026, ya por noviembre de 2025 y luego se sortearon sus rivales de grupo, se sabía que el reto era mayúsculo. Pero, a pesar de los pronósticos, este equipo respondió. No se dejó y dio una actuación memorable. No se logró el objetivo de avanzar a la siguiente fase del torneo, pero se han sentado las bases para un futuro. Es cierto, el fútbol, como muchos deportes, es a base de resultados, pero creo que estamos en buen camino para lograrlos.

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