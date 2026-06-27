Declaran legal la aprehensión de los dirigentes sindicales Genaro López y Marco Andrade

En una audiencia de control de garantías que se desarrolla en Plaza Ágora, un juez declaró legal la aprehensión de los dirigentes sindicales Genaro López (exsecretario general del Suntracs) y Marco Andrade (actual secretario general de Conusi). Ambos fueron capturados por la Fiscalía Anticorrupción en conjunto con la Policía Nacional mediante la denominada “Operación SEDU”.

La investigación penal se centra en el presunto delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado, tras detectarse graves irregularidades en el uso de fondos estatales asignados a la Confederación de Unidad Sindical Independiente (Conusi) entre los años 2019 y 2023.

De acuerdo con los informes del Ministerio Público, la investigación inició tras una auditoría que reveló que los recursos desviados provienen del 5% del seguro educativo que se les descuenta a los trabajadores del sector público y privado.

Los informes señalan que dichos recursos debieron ser utilizados para la educación sindical y la reparación de escuelas; sin embargo, presuntamente se destinaron a otros fines no previstos en la ley, provocando una lesión patrimonial al Estado calculada en B/.750,951.50.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la audiencia en Plaza Ágora sigue en desarrollo, por lo que no se emitirá mayores declaraciones oficiales hasta que el fiscal de la causa culmine la comparecencia.