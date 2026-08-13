Adolescentes y los móviles

En muchos países ya se está regulando el uso de teléfonos inteligentes en menores, preadolescentes y niños, quienes viven cada vez más condicionados por las redes sociales y la presión digital.

Educar en la era digital es un desafío sin precedentes para los padres, pero los gobiernos y legisladores también deben asumir su rol adoptando medidas que protejan a los menores y les devuelvan una infancia libre de pantallas.

Si bien las familias hacen su mayor esfuerzo en casa, el verdadero cambio exige un trabajo articulado y firme junto a las escuelas y los docentes.