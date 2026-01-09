Aprovechemos para conocer la historia

No voy a quitar el “dedo de la llaga” con respecto al bajo rendimiento de los estudiantes panameños en las ciencias sociales y que no me digan que eso es solo en las escuelas públicas, porque si la tendencia marca fracaso en un lado, en el otro no es que tenemos eruditos y pensadores capaces de recitar la historia del país.

Es por lo que debemos aprovechar este 9 de enero para empaparnos de lo que pasó, de redescubrir esos hechos que han marcado nuestra nación y que nos ayudarán a debatir en algún momento cuando las masas de redes sociales nos quieran imponer.

Todos debemos repasar la historia siempre, para no cometer las mismas faltas del pasado y mejorar nuestra nación.