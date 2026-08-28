Asesinato de mujeres y niños

El sicariato se está convirtiendo en el “pan nuestro” de cada día, y la única respuesta ante la falta de un plan para erradicar esta plaga es repetir que “son pandillas peleando territorio de drogas o grupos contrarios matándose entre ellos”. ¡Increíble! Mientras tanto, aquí están sufriendo el daño colateral mujeres (algunas embarazadas) y niños pequeños, porque estos delincuentes no tienen respeto por nada: su misión es acabar con la persona que buscan, aunque eso signifique matar a todo el que esté cerca. Queremos una respuesta efectiva, no discursos bonitos.