Cofradía médica

En un hecho peculiar, médicos de distintas especialidades han unido fuerzas para reprochar la condena al Dr. Iván Sierra. En 2013 el caso neonatos sumió al país en la tristeza, luego de la muerte de 9 bebés por intoxicación. Pero como la justicia llega tarde, no fue sino 11 años después cuando se deslindaron responsabilidades. El desenlace no agradó a los médicos, pues uno de los suyos fue condenado a 5 años de prisión. El hecho no puede quedar impune. Familias han esperado tanto por un castigo ejemplar. El país necesita cerrar este capítulo.