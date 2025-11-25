Colegio de Chame, el que más roban

Por tercera vez en este 2025 y llevo muy bien la cuenta, el Colegio Harmodio Arias Madrid de Chame ha sido vandalizado, teniendo a menos de 500 metros el cuartel de policía de esa región. ¡Increíble! Las primeras ocasiones se dieron explicaciones que el seguridad andaba por un lado cuando los maleantes estaban por el otro, y ahora, ¿cuál fue la razón? Aquí hay cosas que no cuadran. Si así se comporta el crimen en los días de calendario oficial, en las vacaciones no dejarán ni las piedras. Como dije antes, esto huele a gato de casa y deben ponerlo tras las rejas.