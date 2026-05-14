Comunicación y prevención

El acoso escolar es un problema que muchas veces comienza con “bromas” o actos que parecen inofensivos, pero que pueden dejar profundas consecuencias emocionales en niños y adolescentes. Por eso, no debe minimizarse ni ignorarse. La prevención del bullying requiere el compromiso de padres, docentes y estudiantes, fomentando el respeto, la empatía y la comunicación. Es importante escuchar y prestar atención a los comportamientos de los niños y jóvenes, y no normalizar este tipo de conductas. La comunicación es esencial.