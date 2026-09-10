Al pie del cañón

El agua que se pierde en el país

El agua que se pierde en el país
Lineth Rodríguez
10 de septiembre de 2026

Mientras gran parte de la población sufre por la escasez o la nula llegada de agua potable, en la calle 55 Este de Obarrio una tubería rota acumula ya más de una semana de desperdicio ininterrumpido. A diario recorro el área y compruebo la inacción absoluta (y así como esa hay en otras calles). Ni la junta comunal ni el Idaan han aparecido para evaluar la falla y repararla. Al final, la tan promocionada campaña de “cero fugas” queda reducida a lo que siempre es: un eslogan publicitario que solo se ve bonito en el papel y en las pantallas.

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