El agua que se pierde en el país

Mientras gran parte de la población sufre por la escasez o la nula llegada de agua potable, en la calle 55 Este de Obarrio una tubería rota acumula ya más de una semana de desperdicio ininterrumpido. A diario recorro el área y compruebo la inacción absoluta (y así como esa hay en otras calles). Ni la junta comunal ni el Idaan han aparecido para evaluar la falla y repararla. Al final, la tan promocionada campaña de “cero fugas” queda reducida a lo que siempre es: un eslogan publicitario que solo se ve bonito en el papel y en las pantallas.