Al pie del cañón

El mes de los océanos

El mes de los océanos
Lineth Rodríguez
09 de septiembre de 2026

La concienciación sobre el cuidado y preservación de los océanos va mucho más allá de recoger plásticos para evitar la muerte de la fauna marina. Se trata de una tarea integral que exige proteger los arrecifes de coral, regular la pesca intensiva, preservar los manglares y detener la extracción indiscriminada de arena en las costas. A esto se suma la necesidad de frenar con mano firme la apropiación ilegal de la franja costera, sancionando a quienes ignoran las leyes ambientales para luego exigir indemnizaciones cuando la fuerza natural del mar destruye sus propiedades.

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