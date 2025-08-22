El problema del agua y las razones

La poca o nula llegada del agua a varias regiones del país tal vez tiene explicación, en algunas zonas podría ser por invasión de tierras, desde hace muchos años, en otras por la cantidad de barriadas que se han construido y también porque no hay planificación al construir, lo que deja a las casas más antiguas en un predicamento y sufriendo cada día con la llegada del modernismo. Construir más potabilizadoras es una gran idea, pero hay que verificar que las nuevas edificaciones cumplan con los respectivos estudios, para que no afecten al resto.