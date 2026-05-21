Al pie del cañón

Fakes News sobre la ola de calor

Fakes News sobre la ola de calor
Lineth Rodríguez
21 de mayo de 2026

Los delincuentes de las redes sociales solo están a la espera de una situación para crear caos, promover mensajes falsos y causar incertidumbre en la población.

Ya circulan las cadenas de WhatsApp con recomendaciones de una Dirección X, sobre las recomendaciones ante la ola de calor y sí, aunque muchos puntos no son descabellados, no es información veraz del Sinaproc, los Bomberos, Sume, Minsa, Imhpa y demás entidades de salud.

Volvemos al principio, no podemos compartir todo lo que llega porque hay gente que puede entrar en estado de shock.

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