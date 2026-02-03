Falta de civismo y exceso de alcohol

Ignorar las normas de comportamiento en público y convivencia con el resto de las personas es la falta de civismo que se refleja en cada celebración masiva; podemos contar con los dedos los eventos que se celebran en Panamá que no terminan en una trifulca, hombres fajados a golpes y mujeres jalándose las greñas. Al estilo del lejano Oeste, la gente arregla cualquier diferencia de la manera más violenta y estas acciones siempre van impulsadas por el alcohol (en el mejor de los casos). Los jueces de paz deben ser enérgicos, poner penas de trabajo comunitario.