Más de 600 empresas en las cinco expos de la CCIAP

Más de 600 empresas de 30 países participarán en las cinco exposiciones comerciales que realizará la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) del 10 al 12 de marzo, en el Panama Convention Center.

Se trata de Expocomer, Expo Logística, Expo Turismo, Expo Eléctrica y Expo Tech, cinco ferias que buscan “fortalecer la economía y las oportunidades de negocios a nivel local y regional”. El año pasado, la realización de estas ferias dejó una derrama económica por el orden de los US$ 45 millones, por lo que este año esperan superar las cifras.

El expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Rubén Castillo, dijo que “estos eventos son importantes para fortalecer la imagen del país. Tenemos que seguir apostando a la promoción de convenciones en Panamá. Hoy Panamá tiene múltiples facilidades para ser un competidor importante en esta actividad. Esto también ayuda al desarrollo de la actividad turística, con un impacto importante en la economía”.

El economista Patricio Mosquera, indicó que “eventos como las cinco expo tienen un doble impacto. En lo inmediato, generan actividad: hoteles, transporte, servicios. Pero el efecto más relevante es el de mediano plazo: conectar empresas con compradores e inversionistas, y traer innovación en sectores clave como logística, energía y tecnología”.

El economista Raúl Moreira, señaló que “para la realización de congresos y foros de gran magnitud, se requiere mucho esfuerzo económico e inversión de recursos para materiales y personal, cuando llegan los participantes, consumen en hoteles, transporte y turismo en general, todas estas actividades contribuyen a la finalización de la economía para beneficio de todos”.