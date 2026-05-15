Al pie del cañón

¡Hasta cuándo con esto!

¡Hasta cuándo con esto!
15 de mayo de 2026

Las universidades públicas del país continúan siendo blanco de críticas de reconocidos analistas. Esta es una situación preocupante, ya que los escándalos siguen tomando rumbos que consternan no solo a la población estudiantil, sino también a una sociedad cansada de la corrupción que aún impera en lo que debería ser un verdadero templo de formación. Necesitamos autoridades universitarias que sean guardianes de nuestros conocimientos y que, en lugar de pensar en el clásico ¿qué hay pa’ mí?, velen por una educación superior digna y de calidad.

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