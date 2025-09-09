Al pie del cañón

Hay que ordenar los barrios

Lineth Rodríguez
09 de septiembre de 2025

Construcciones de todo tipo son posibles, pero debe existir un ordenamiento urbanístico, así como lo están haciendo en San Francisco. Bella Vista, Betania, Ancón y demás corregimientos necesitan organizar sus calles, veredas y demás, pues hay negocios como escuelas, salas de belleza y hasta clínicas en lugares habitacionales, que no tienen estacionamiento y obligan a las personas a una multa o a incomodar a los residentes del lugar. Estamos claros, todos tienen derecho a crear un negocio, pero tiene que ser planificado y bajo la ley de dicha zona.

