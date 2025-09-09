Hay que ordenar los barrios

Construcciones de todo tipo son posibles, pero debe existir un ordenamiento urbanístico, así como lo están haciendo en San Francisco. Bella Vista, Betania, Ancón y demás corregimientos necesitan organizar sus calles, veredas y demás, pues hay negocios como escuelas, salas de belleza y hasta clínicas en lugares habitacionales, que no tienen estacionamiento y obligan a las personas a una multa o a incomodar a los residentes del lugar. Estamos claros, todos tienen derecho a crear un negocio, pero tiene que ser planificado y bajo la ley de dicha zona.