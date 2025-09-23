La basura y la educación

Estamos claros que el problema de la basura en Panamá tiene muchas aristas, pero la primera de ellas es la educación o cultura de las personas para depositar los desechos donde se debe. Esa gran recolecta de basura de MiAmbiente el fin de semana me dio un poco de vergüenza, porque no podía concebir que los alrededores de una playa estuvieran así. Y no, no es una playa lejana, está en la ciudad. La gente se queja por el cobro de las playas en el interior, pero de no ser así, no se tendría el personal para limpiar eso que los visitantes dejan tirado.