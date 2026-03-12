Al pie del cañón

La droga al menudeo

Lineth Rodríguez
12 de marzo de 2026

No es percepción, la venta de droga en Panamá se elevó al punto que, en los barrios, cada vecino sabe o por lo menos tiene la sospecha de quién se dedica a venderla. Esta semana los empresarios del Casco Antiguo planearon los problemas que tienen tras las peleas de pandilla en San Felipe, que forman balaceras en un lugar donde los turistas van y vienen. Si los empresarios tienen los datos, ¿por qué se no resuelve el problema? Y así, en Río Abajo, Chame, San Miguelito, Santiago, en cada parte de este país hay delincuentes haciendo lo mismo.

