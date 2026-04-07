Al pie del cañón

La juventud entre las pandillas

La juventud entre las pandillas
Lineth Rodríguez
07 de abril de 2026

Pasada la celebración de los actos de Semana Santa, el ciclo comienza en las calles de San Felipe, Santa Ana, Avenida B, La Avenida Central y la Plaza 5 de Mayo, en donde la gente denuncia a cada rato robos, hurtos y amenazas por grupos de pandillas que se están tomando esa área. Estamos a tiempo para tomar cartas en el asunto, porque esta situación afecta a los ciudadanos de a pie y daña la imagen turística. ¿Quién quiere comprar o visitar un lugar en que lo van a dejar hasta sin pasaporte? Las autoridades saben quiénes son esos jóvenes, hay que actuar.

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