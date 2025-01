La lectura es primordial para la vida

La ignorancia es atrevida y camina por las calles y avenidas. Y sí, ignorar algo no debe ser motivo de ofensa, me enseñaron mis mentores, lo que sí es una vergüenza, es opinar de algo de lo que no tenemos ni un poquito de conocimiento y esto se ha notado mucho en las lecturas de los anteproyectos de leyes en la Asamblea Nacional. Cómo es posible que todavía escuchemos a parlamentarios opinar de algo, hacer injerencia de X situación, o negarse a un tema, cuando no leen el proyecto. Y después, no se les puede criticar. ¡Increíble!