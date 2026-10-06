La naturaleza reclama espacio

Cocodrilos, coyotes, venados y felinos aparecen cada vez con más frecuencia en zonas pobladas; una clara evidencia de cómo el “desarrollo” humano destruye sus hábitats naturales. Si bien la recomendación oficial frente a los reptiles es no molestarlos, surge una pregunta inevitable: ¿qué hace un ciudadano si un caimán irrumpe en su patio o ataca a sus animales domésticos? La ausencia de un protocolo claro de actuación es un problema urgente que las autoridades deben poner sobre la mesa antes de que ocurra una tragedia.