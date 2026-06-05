La Unachi, una lección a futuro

Con la renuncia de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) es ideal que los próximos aspirantes a ese cargo aprendan que no se puede vivir a perpetuidad en un puesto ni se puede pretender crear en una entidad del Estado toda una comunidad a beneficio. Las denuncias por nepotismo, por diplomas falsos y demás acusaciones se mantienen, esto no se acaba así que hay que poner todo esto en perspectiva. El próximo rector de esta entidad debe ser alguien con un currículo intachable, que busque el bienestar de los estudiantes y elevar el nivel académico.