Secretaría de Energía solicita informe tras fallas en el Sistema Interconectado Nacional

La Secretaría Nacional de Energía solicitó a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) y al Centro Nacional de Despacho (CND) la elaboración de un informe técnico detallado sobre las causas de las fallas registradas en el Sistema Interconectado Nacional durante las últimas semanas, en particular entre el 25 y el 30 de mayo.

Asimismo, pidió la presentación de un plan de acción orientado a minimizar la recurrencia de estos eventos y garantizar la continuidad del servicio eléctrico.

Las fallas registradas durante ese período afectaron a miles de usuarios en todo el país.

Ante esta situación, la Secretaría Nacional de Energía reconoció la magnitud del impacto y aseguró que ha actuado en consecuencia para atender los eventos ocurridos.

Como parte de las acciones de seguimiento, la Secretaría sostuvo una reunión de trabajo este jueves, 4 de junio, con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), ETESA y el CND, con el objetivo de revisar las causas de los eventos y establecer los pasos a seguir.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), por su parte, continuará con las labores de fiscalización para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y continuidad del servicio eléctrico.