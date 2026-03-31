La violencia en el Casco Antiguo

En plena Semana Santa, una fecha que mueve decenas de turistas en el Casco Antiguo, nos encontramos con una situación de violencia que cada día escala un peldaño.

Las autoridades de seguridad tienen un reto, pues están claras de qué es lo que está pasando en ese lugar con pequeños grupos criminales que quiere dominar la zona, así lo revelaron en la pasada conferencia de restauranteros, quienes aseguraron que ya no sabe qué hacer con los robos. Lo repito, si saben dónde está la cabeza del problema, ¿por qué no una hay solución?