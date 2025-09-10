Las máscaras de las redes sociales

Cada cierto tiempo se le cae la máscara a un supuesto conocido de redes sociales, que muestra una vida de ensueño, lujos u ostentosidades. Sí, hay mucha gente que vive bien gracias a estas plataformas, personas que dan el salto al estrellato, pero no podemos pensar que cada individuo que se autodefine como famoso, lo es. Trabajar en estos sitios requiere de esfuerzo como cualquier otra profesión, la diferencia está en que los gustos cambian de manera constante y hay que reinventarse. El que no lo hace, de seguro se estanca en su historia.