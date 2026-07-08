¿Llegaremos a cinco años sin resultados?

Hasta la fecha, tras dos años de gestión, lo que presenciamos en la Asamblea Nacional es una pugna estéril e inacabable.

Cada jornada que transcurre sin consensos ni revisiones de proyectos de ley orientados al progreso, debido a que la agenda se reduce al bloqueo opositor, representa un día perdido para los miles de ciudadanos que eligieron a estas autoridades.

Y mientras se prolonga ese debate, en las calles abunda el trabajo informal, la mendicidad, la gente sin casas y la urgente reforma del sistema educativo sigue siendo un sueño para todos.