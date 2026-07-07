Liga provincial de Panamá Metro advierte de sanciones por incumplimiento en los traspasos

La Liga Provincial de Béisbol de Panamá Metro emitió un comunicado referente al cumplimiento del procedimiento interno para el traslado o incorporación de peloteros.

“Todo pelotero que, sin la debida autorización de la Liga Provincial de Béisbol de Panamá Metro, se incorpore o se traslade a otra liga provincial incumpliendo el procedimiento interno, no será objeto de préstamo y, en consecuencia, no podrá participar en el campeonato nacional juvenil 2027”, detalla la nota.

La organización explica que la medida busca garantizar el orden, el respeto a las instituciones y el cumplimiento de las normas que rigen nuestra liga.La junta directiva añade que esta disposición se fundamenta estrictamente en los reglamentos de la entidad.