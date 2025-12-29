Los animales sufren y sufrirán

Desde el pasado 25 de diciembre, muchos animalitos están en las calles, algunos con collares, asustados tras la cantidad de fuegos artificiales que se lanzaron para celebrar la Navidad, incluso desde la víspera ya había quema de cohetes.

Como resultado, lo que todos sabemos, el malestar de los peludos, incluso vi gatos asustados corriendo de un lado al otro y es que las luces creadas con pólvora emiten sonidos cada vez más potentes, que afectan la audición de los animales incluso de los humanos. Hay que estar atentos a las mascotas.