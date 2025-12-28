Gobierno y figuras públicas condenan la destrucción del monumento chino y proponen su reconstrucción

El Gobierno de la República de Panamá y diversas figuras públicas reaccionaron con firmeza ante la remoción del monumento chino ubicado en el mirador del Puente de las Américas, un hecho que ha generado amplio rechazo a nivel nacional.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció sobre lo ocurrido, señalando que no existía “justificación alguna para la barbaridad cometida por la alcaldesa de Arraiján”.

Asimismo, anunció que se encuentra coordinando con la ministra de Cultura, Maruja Herrera, la posibilidad de reconstruir el monumento a través de la figura de Patrimonio Histórico.“Esto no deja de lado la responsabilidad legal de la alcaldesa”, subrayó el mandatario en su cuenta de X.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado el 28 de diciembre de 2025 en el que expresó su respeto y consideración hacia la comunidad chino-panameña, destacando que su presencia, trabajo y aporte han sido parte esencial de la construcción de la nación durante más de 170 años.

En este mismo contexto, diversas personalidades del país manifestaron su rechazo a la acción. El expresidente Ernesto Pérez Balladares calificó el hecho como inaceptable y lo describió como “una aberración de personas enfermas”, al referirse a la destrucción nocturna de un monumento que conmemoraba la vida y el aporte de los panameños de ascendencia china.

El empresario Juan Carlos Tapia también se sumó a las críticas, afirmando que “la responsable no tiene la menor idea de su propia barbaridad, ni del costo político que pagará”.

Finalmente, el alcalde capitalino Mayer Mizrachi propuso un gesto de reconciliación hacia la comunidad china de Panamá, planteando la construcción de un nuevo monumento en la ciudad capital que reconozca su cultura y su impacto en el desarrollo del país.“No reemplaza el daño hecho, pero recalca que Panamá es fortalecido y propulsado por su crisol de razas”, expresó.