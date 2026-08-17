Los ruidos a todas horas

Comprar una vivienda tipo apartamento en cualquier lugar no exonera a las personas de problemas con los vecinos, en especial los de ruidos. Son muchas las personas que exponen en las redes sociales los locales, que en su mayoría están en casas o edificaciones de una sola planta, alrededor, de donde provienen toda clase de gritos o estruendos por música. Por más que existan legislaciones que indican cuáles son los decibelios para una celebración nocturna, la gente no respeta la norma y el del edificio debe seguir soportando el escándalo.