Maestros en tiempo de relax

Muchos niños, desde la primera semana de diciembre, no han ido a la escuela porque sus maestros han pedido a sus padres que no los manden, pues no están haciendo nada.

Sí, de varias fuentes conozco, que ciertos educadores han tomado las primeras semanas del mes en su “mood” relajación, cuando el calendario escolar dice otra cosa.

Y tal vez no, no es necesario poner ejercicios, más bien sería ideal que se tomaran el tiempo de reforzar su área más débil o instruir con métodos menos complejos; pero no, la solución es que no vayan.