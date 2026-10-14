Mantener la calma... fácil de decir

Hace dos días escuché a un especialista del Sinaproc decir que, en casos de desastres naturales como temblores o cualquier situación que represente peligro, hay que mantener la calma. Acto seguido agregó: “Sé que es fácil decirlo”, dando por sentado que, aunque es lo recomendado, no es tan simple aplicarlo. Pero está claro que nuestro momento más vulnerable llega cuando nos desesperamos y no sabemos cómo reaccionar. Por eso, practicar la respiración profunda y evitar las precipitaciones debería ser nuestro mejor mecanismo de defensa