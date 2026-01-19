Menores de edad en actos delictivos

El número de menores involucrados en delitos como robos y narcotráfico ha crecido de forma alarmante con el paso de los años, según revelan las estadísticas oficiales.

Esta crisis tiene varios responsables: primero, los padres de familia, que han descuidado su rol en la educación y formación de valores; segundo, una comunidad que observa con indiferencia cómo los jóvenes se desvían; y finalmente, políticas de estado que no logran ofrecer alternativas reales de transformación y edificación. Es momento de que nos involucremos en este tema.