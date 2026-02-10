Al pie del cañón

Morosidad en el agua y en el aseo

Lineth Rodríguez
10 de febrero de 2026

La falta de responsabilidad de muchos panameños en cuanto a los pagos de la tasa de aseo o la de consumo de agua es alta y afecta, la mayoría de las veces, a comunidades de escasos recursos, que son las primeras que se llenan de basura o a las que les cortan el suministro de agua.

El IDAAN ha emprendido operativos de cortes de agua, ya que la morosidad asciende a 96 millones de dólares. Las personas se deben hacer responsables por los servicios que reciben y dejar de cargar al Estado; esta dependencia es la que nos ha llevado a estos límites.

