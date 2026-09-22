Motos, triciclos y monopatines

La tendencia de utilizar vehículos más livianos para transportarse en la urbe capitalina o en las ciudades más transitadas ha llegado para quedarse y también se han elevado los peligros tanto para peatones como para conductores. Los propietarios de estos vehículos creen que tienen toda clase de libertad, parquearse en cualquier lugar, utilizar pasos elevados para acotar camino, incluso, transportar el monopatín en el Metro de Panamá. Es increíble la falta de docencia que hay sobre este medio de transporte y la poca acción de las autoridades para ponerlos en cintura.