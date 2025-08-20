Mucha juventud delinquiendo

Me llamó la atención el asesinato de un joven de 14 años, en su casa, el cual además tenía una medida cautelar, porque a esa edad ya había tenido sus encuentros con la justicia. Esto me hizo recordar cuando un famoso artista reveló que al estar en prisión (siendo menor de edad) se sintió como en un campamento, pues todos sus amigos estaban allí; un notorio ejemplo de que la juventud, sin vigilancia o un padre responsable, no dimensiona el peligro. Creo que se necesitan más programas para rescatar a los muchos que se quieren salvar.